Un hombre de 40 años podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión tras publicar una imagen creada con inteligencia artificial que mostraba a un lobo caminando por una ciudad, lo que generó confusión y complicó un operativo policial en Corea del Sur.

El caso ocurrió en la ciudad de Daejeon, donde un lobo llamado Neukgu había escapado de un zoológico. En ese contexto, la difusión de la imagen falsa hizo que parte de la búsqueda se demorara, ya que las autoridades y usuarios de redes sociales llegaron a creer que el contenido era real.

Según la información judicial, el acusado reconoció que creó la imagen “por diversión”, pero las autoridades sostienen que su publicación tuvo consecuencias concretas en el operativo, al generar desinformación en un momento crítico para localizar al animal.

Además de la posible condena de prisión, el hombre también enfrenta una multa económica de aproximadamente 6.700 dólares, en el marco de una causa que reabre el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la difusión de contenidos engañosos.

El episodio se suma a otros casos recientes donde el uso de herramientas de IA generativa derivó en consecuencias legales, especialmente cuando se considera que la manipulación de información puede afectar investigaciones policiales o la seguridad pública.