Marcelo Tinelli confirmó su romance con la amiga de Pampita

Tras el final de su etapa con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli decidió dejar de lado el misterio y presentar oficialmente a Rossana Almeyda. La relación, que ya se comentaba en los medios por la presencia de la mujer en el cumpleaños de Lolo, quedó confirmada a través de un gesto gastronómico del conductor en sus redes sociales.

En una jornada marcada por las bajas temperaturas, Tinelli se puso el delantal para agasajar a la amiga de Pampita. Según sus propias palabras, "Cociné en este primer día frío del año para la mujer que no blanqueo por el reality, Rossana Almeyda, para mi amigo, Fede Hoppe, al que eché de forma desconsiderada y para mi hijo". Con este mensaje cargado de ironía, el presentador le puso fin a las especulaciones sobre su presente sentimental.

El menú elegido no fue casual, ya que Marcelo preparó un guiso de lentejas con un fuerte componente emocional. Al respecto, el conductor señaló que "Es un homenaje al recuerdo de mi mamá, que hacía ese mismo guiso durante 4 horas hace muchos años". Esta elección resalta la importancia del encuentro, integrando a Almeyda en un círculo de intimidad familiar y recuerdos personales.

Mientras los rumores sobre el estreno de su reality marcaban la agenda informativa, Tinelli optó por la naturalidad de una comida casera para mostrar su nueva realidad. Aunque Almeyda no realizó publicaciones al respecto en sus perfiles digitales, la validación del conductor fue suficiente para oficializar el vínculo ante sus seguidores. Con este gesto, el animador desmintió versiones previas y reafirmó su cercanía con la ex mujer del actual marido de Cecilia Bolocco.