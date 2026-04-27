El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, pero para Eder Militao el sueño terminó antes de empezar. El defensor central del Real Madrid y pieza clave en la estructura de la Canarinha tendrá que ser intervenido quirúrgicamente esta semana en Finlandia, una noticia que sacude tanto a la Casa Blanca como al búnker brasileño.

La decisión médica llega tras confirmarse una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Si bien en un principio se pensó en un tratamiento conservador, la afección tocó una cicatriz de una lesión previa, lo que obliga a la cirugía para evitar problemas crónicos. El tiempo de recuperación estimado es de cinco meses, lo que lo tacha definitivamente de la lista para la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Un calvario que no termina

Militao, de 28 años, viajará a suelo nórdico para ponerse en manos del especialista Lasse Lempainen, el mismo que ya trató con éxito a figuras como Ronald Araújo y Pierre Kalulu. Para el zaguero, este es un nuevo capítulo de una racha negra: en la última temporada solo pudo disputar 21 partidos, evidenciando una fragilidad física que lo persigue desde 2023.

El central se había resentido de su dolencia el pasado martes durante el duelo entre el Merengue y el Alavés por la liga española. Lo que parecía una molestia menor terminó siendo el cierre de una puerta mundialista que lo tenía como titular indiscutido para el entrenador.

Brasil, en alerta roja

La baja de Militao no es la única que le quita el sueño a la Selección de Brasil. El equipo llega golpeado a la previa del torneo:

Rodrygo: Fuera por una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco sufrida en marzo.

Estevao: En duda y bajo tratamiento por una lesión grado 4 en el tendón de la corva.

Con 38 partidos y 2 goles en su haber con la selección mayor, el ex Porto deberá alentar a sus compañeros desde afuera, mientras en Brasil crece la preocupación por la cantidad de figuras que mirarán el Mundial por televisión.