A pesar del paro nacional convocado por la Asociación Bancaria para este lunes 27 de abril, en San Juan la atención en los bancos se desarrolla con total normalidad y sin interrupciones en los servicios al público.

La medida de fuerza, que tiene alcance nacional por 24 horas, fue dispuesta en rechazo al cierre de 12 dependencias del Banco Central de la República Argentina y en defensa de 32 puestos de trabajo, además de denunciar la falta de diálogo con las autoridades nacionales. Sin embargo, en la provincia su impacto es nulo.

Así lo confirmó el secretario general del gremio en San Juan, Waldo Ricardo Gutiérrez, quien explicó que la adhesión es únicamente formal, ya que en la provincia no existe actualmente una oficina del tesoro regional del Banco Central, sector donde se concentra la protesta.

En este contexto, no se llevan adelante medidas de fuerza efectivas ni concentraciones, por lo que las entidades bancarias operan con normalidad en todas sus funciones habituales, incluyendo atención por ventanilla, pagos y trámites.

A nivel nacional, el paro sí afecta a los 21 tesoros regionales del Banco Central, donde se realiza la logística y distribución de efectivo. La interrupción de estas actividades podría generar demoras o menor disponibilidad de billetes en algunas jurisdicciones.

No obstante, en San Juan no se esperan complicaciones en el corto plazo, ya que la operatoria local no depende directamente de estos sectores en conflicto.

De esta manera, los usuarios pueden concurrir a las sucursales bancarias con normalidad durante la jornada, sin modificaciones en la atención ni en los servicios habituales.