Un nuevo caso de violencia de género generó preocupación en la localidad bonaerense de Pilar, luego de que una mujer denunciara haber sido brutalmente atacada a golpes por su expareja dentro de su domicilio, sin que hasta el momento se haya dispuesto su detención.

Según el testimonio de la víctima, el episodio ocurrió cuando le pidió al hombre que se retirara de su vivienda. En ese momento, el agresor la habría atacado violentamente, provocándole lesiones en el rostro. La situación quedó parcialmente registrada en un video que la mujer aportó como prueba.

La denunciante aseguró además que no se trata de un hecho aislado, sino que ya había presentado denuncias previas contra el mismo hombre hace más de cinco meses, en una causa que continúa en trámite en la Fiscalía especializada en violencia de género de Pilar.

Pese a ello, y a la existencia de otras causas penales que lo involucran, el acusado no fue citado a declarar ni detenido, lo que generó malestar y preocupación en el entorno de la víctima.

Durante la investigación, incluso se habrían realizado allanamientos en los que se secuestraron armas en poder del denunciado, aunque estos elementos aún no derivaron en una medida restrictiva de su libertad.

El caso vuelve a poner en foco el funcionamiento del sistema judicial frente a denuncias de violencia de género y la demora en la adopción de medidas de protección, en un contexto donde la víctima asegura que el agresor continúa en libertad pese a la gravedad de los hechos denunciados.