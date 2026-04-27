El olor a humedad es uno de los problemas más comunes dentro del hogar, sobre todo en placares, habitaciones cerradas y rincones con poca ventilación. Sin embargo, existe un truco casero simple, económico y rápido que promete mejorar el ambiente en pocos minutos: usar bicarbonato de sodio para absorber los malos olores. Especialistas en limpieza destacan que este ingrediente funciona como neutralizador natural y ayuda a eliminar aromas persistentes.

El método es sencillo. Solo hay que colocar varias cucharadas de bicarbonato en un recipiente abierto y dejarlo en la zona afectada. En espacios pequeños, como cajones o armarios, también se puede poner dentro de una taza o frasco sin tapa. A los pocos minutos comienza a actuar captando partículas responsables del mal olor.

Para potenciar el efecto, se recomienda abrir puertas y ventanas mientras se aplica el truco. La ventilación permite renovar el aire y bajar la concentración de humedad acumulada, una de las principales causas de estos aromas desagradables. También puede sumarse un ventilador para acelerar el proceso.

Si el olor está impregnado en alfombras, sillones o colchones, otra alternativa casera es espolvorear bicarbonato sobre la superficie, dejar actuar entre 30 minutos y luego aspirar. Esta técnica ayuda a refrescar telas y retirar olores retenidos.

De todos modos, expertos advierten que si el problema vuelve de manera constante, no alcanza con tapar el olor. En esos casos conviene revisar filtraciones, paredes húmedas, techos con pérdidas o falta de circulación de aire, ya que la humedad sostenida puede generar moho.

Con un producto que suele estar en cualquier cocina y algunos minutos de espera, este truco casero puede transformar un ambiente cargado en un espacio mucho más fresco. Fácil, barato y efectivo, se volvió uno de los secretos más recomendados para combatir la humedad en casa.