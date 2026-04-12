Quién es la famosa que perdió a su papá porque era traficante de whisky

Erika de Sautu Riestra atraviesa un momento de gran visibilidad por su rol de Olga Giuliani en la serie de Netflix En el barro tras participar en Un gallo para Esculapio. La actriz de 59 años se refirió a su identidad comentando que su apellido de origen vasco francés "es rarísimo, largo y extraño porque encima es de Sautu Riestra, todo separado y con el de en minúscula" y calificó la unión con su nombre de pila como "una mezcla!".

Ante las sugerencias de cambiarlo por uno artístico sostuvo que "no tengo ganas" mencionando el caso de Schwarzenegger como ejemplo de que el público puede aprender nombres complejos.

Nacida accidentalmente en Asunción detalló que su progenitor era aviador y traficaba entre países con su avioneta por lo que sentenció que "papá traficaba whisky a Paraguay y nunca más lo vi" y agregó que "mi viejo traficaba entre los dos países puchos y whisky" lo cual motivó su huida de los militares argentinos que lo tenían fichado.

Tras regresar a Buenos Aires con su madre Susana quien era artista plástica perdió el contacto con él. Sobre esto afirmó que "no, nunca nos interesó" ya que "como me vine de muy chiquita a Buenos Aires, no me acuerdo de nada y casi no tengo recuerdos de mi padre". Su crianza quedó en manos de Muni un médico a quien consideró su verdadero padre del corazón y que convivió con su madre navegando por el Caribe durante veinticinco años.

Durante su juventud fue conflictiva en el ámbito escolar asegurando que "me echaban de todos los colegios, repetía" hasta que a los dieciocho años decidió que "voy a estudiar lo que amo".

Se formó con Lito Cruz mientras trabajaba como moza y paseaba perros. A los veinticuatro años fue elegida entre mil quinientas personas para la obra El barrio del ángel gris de Alejandro Dolina en el Teatro San Martín y recordó que "ya está, soy actriz". Luego realizó Peter Pan cine y publicidades hasta que a los treinta años el nacimiento de su hijo Gaspar quien tiene parálisis cerebral marcó un quiebre.

Erika define a su primogénito de veintiocho años como su "bebé gigante" y confesó que "me convertí en una mamá de terapia intensiva" recalcando que "me transformé en una mamá de terapia intensiva" y que "tuve que dejar todo a los 30, y durante muchos años lo cuidé yo".

Estuvo alejada de su profesión por casi una década explicando que "empecé a tener enfermeras, primero de día durante siete años pero tampoco podía trabajar porque a las siete de la tarde se iban" lo que le impidió retomar su carrera hasta conocer los derechos legales de la discapacidad y lograr una nueva organización asistencial.