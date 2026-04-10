La Administración Nacional de la Seguridad Social inicia este viernes 10 de abril el cronograma de pagos correspondiente al mes, con depósitos para distintos grupos de beneficiarios según la terminación del DNI.

En esta primera jornada, cobran las Pensiones No Contributivas con documentos terminados en 0 y 1, dando inicio al calendario mensual que continuará en los días siguientes con el resto de las terminaciones.

Además, también comienza el pago de la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones familiares, donde este viernes corresponde el cobro a titulares con DNI finalizado en 0.

En paralelo, el calendario prevé que las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comiencen a pagarse también desde el 10 de abril, siguiendo un esquema progresivo según la terminación del documento.

Como es habitual, el cronograma se organiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar el cobro ordenado de todas las prestaciones que abona el organismo.

Durante abril, los haberes llegan con un incremento cercano al 2,9 por ciento por movilidad, además de la continuidad de bonos para los sectores de menores ingresos, en el marco de la actualización mensual definida por inflación.

De esta manera, Anses pone en marcha un nuevo calendario de pagos que se extenderá durante todo el mes y alcanzará a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en todo el país.