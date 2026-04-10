El fútbol siempre da revancha y genera encuentros inesperados. En las últimas horas, una imagen revolucionó las redes sociales de los hinchas de San Martín. Se trata del encuentro entre Jorge Luna, uno de los grandes futbolistas que tuvo paso por el Pueblo Viejo, y el actual presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme.

El volante argentino, que actualmente brilla a sus 39 años en el Santiago Wanderers de la liga chilena, aprovechó la visita del equipo Xeneize a Chile para enfrentar a la Universidad Católica por la Copa Libertadores. Luna se acercó a la concentración para saludar a Román, con quien compartió una charla distendida y fotos que rápidamente se hicieron virales.

El recuerdo del histórico 6-1

Para el hincha verdinegro, hablar de Jorge Luna es recordar una de las tardes más gloriosas en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. El volante fue pieza fundamental en aquel histórico 6-1 ante Boca ocurrido el 13 de abril de 2013 (un partido que quedó grabado a fuego en el fútbol argentino).

En aquella jornada, Luna no solo fue la manija del equipo, sino que anotó el segundo gol del partido a los 20 minutos de juego. Cabe recordar que el resto de los tantos fueron obra de Humberto Osorio (3), Lucas Landa y Sebastián Penco, mientras que Santiago Silva descontó para la visita. El "10" también tuvo un segundo paso por la institución sanjuanina en la temporada 2016-2017.

Un presente vigente en Chile

Actualmente, el "Semilla" es el capitán y referente de los "Caturros" en Chile. Durante el encuentro, Luna le obsequió a Riquelme la camiseta número 10 de Santiago Wanderers, gesto que el máximo ídolo boquense agradeció posando para las cámaras.

Aunque han pasado más de diez años de aquel baile en Concepción, el respeto entre los "distintos" del fútbol sigue intacto. Luna, que dejó una huella imborrable en San Juan por su pegada y visión de juego, demostró que su calidad sigue vigente.