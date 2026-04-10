Lautaro Martínez se lesionó en el Inter y hay alerta en la Selección

A poco más de dos meses para el inicio del Mundial 2026, el búnker de la Selección Argentina recibió una noticia que encendió todas las alarmas. Lautaro Martínez, goleador y capitán del Inter de Milán, se sometió a estudios médicos este viernes tras presentar una dolencia física, confirmando lo que el cuerpo técnico más temía: una nueva lesión muscular.

Los exámenes realizados en el Instituto Humanitas de Rozzano arrojaron que el "Toro" padece una distensión leve en el sóleo de su pierna izquierda. Si bien el diagnóstico no reviste gravedad extrema, lo que desvela a Lionel Scaloni es la recurrencia del problema en la misma zona que lo tuvo marginado recientemente.

Una baja sensible para el Inter

La noticia cae como un balde de agua fría en Milán, ya que Lautaro venía de brillar con un doblete hace apenas cinco días en el 5-2 sobre la Roma. Aquel regreso parecía marcar el fin de una inactividad de 46 días por la misma molestia; sin embargo, el músculo volvió a traicionarlo.

Con este panorama, Martínez se perderá las semifinales de la Copa Italia frente al Como y el compromiso ante el Cagliari por la Serie A. Según el cuerpo médico del Nerazzurro, el delantero estará fuera de las canchas por un mínimo de 15 días, con la esperanza de reaparecer ante el Torino a finales de abril.

El fantasma de las lesiones y el Mundial

El gran objetivo de Lautaro es llegar a la cita mundialista en plenitud física, buscando dejar atrás el recuerdo de Qatar 2022, donde debió jugar infiltrado por una persistente lesión en su tobillo derecho. No obstante, esta temporada 2025/26 está siendo una pesadilla para el atacante: ya suma más de dos meses y medio fuera de las canchas por diversos inconvenientes musculares.

Con un registro de 36 goles en 75 partidos con la Albiceleste, el "Toro" es una pieza inamovible en la lista de 26. Pero a solo 62 días del debut mundialista, el margen de error se achica y tanto el Inter como la Selección rezan para que esta nueva distensión sea el último obstáculo físico antes de la gran cita.