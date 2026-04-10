Graciela Alfano reveló el gran daño que le hizo a sus hijos: "Le hice lo peor"

Graciela Alfano se quebró al aire de La Mañana con Moria, por El Trece, al hablar de sus hijos, Nicolás, Francisco y Gonzalo, y la exposición mediática. Todo se dio mientras debatían sobre la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano y la exposición de su hija, Anna del Boca.

En ese contexto, la exvedette recordó su propia experiencia y no pudo contener las lágrimas diciendo que "a mí me parece tremendo. Sofía, tu hija, tuvo su lugar en el mundo del espectáculo, muy diferente al tuyo. Mis hijos son profesionales, están en otro lugar, hacen otra cosa".

Luego, expresó conmovida que "yo lo dije en su momento, lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo de todo corazón: les pedí disculpas por haber hecho mi vida sin pensar en ellos cuando tomé mis decisiones, a veces de pareja, a veces profesionales".

Con la voz quebrada, la actriz agregó que "realmente creo que en ese momento les hice el peor daño que uno puede hacerle a un ser humano, que es invisibilizarlos, no tomarlos en cuenta. Ellos salieron adelante porque son fuertes, al igual que salió adelante tu hija".

Por último, analizó que "cuando ves, desde nuestro lugar, lo que nuestros hijos pasan, que no lo sabe nadie, porque todos tienen su intimidad con su madre, a nuestros hijos les han robado esa intimidad. Vienen, te sacan una foto, y entonces tienen un sufrimiento diferente".

En ese marco, Alfano consideró que no sería una buena idea que Anna del Boca ingrese a Gran Hermano en reemplazo de su mamá, en medio de la situación que atraviesa su familia por el conflicto con Ricardo Biasotti.