En una jornada que puso en valor el compromiso empresarial de la región, Alta Tecnología Alimentaria S.A. (ATA) fue protagonista de una importante distinción entregada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). El acto, que tuvo lugar en Mendoza, reconoció formalmente el cumplimiento de normativas clave que la firma alcanzó durante el periodo 2024-2026.

El foco estuvo puesto en la seguridad e inocuidad.

La distinción se centró en la validación de las normas IRAM 323 NM y IRAM 14201, dos pilares fundamentales para la industria que garantizan las Buenas Prácticas de Manufactura y la implementación exitosa del sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control).

Liderazgo en seguridad alimentaria

En representación de la compañía, las licenciadas Daniela Ramos y Mariana Correa, Directoras de Planta SEPAS, recibieron los certificados que posicionan a ATA S.A. como un referente de calidad en Cuyo. Este reconocimiento no solo premia la infraestructura tecnológica de la empresa, sino también el rigor profesional de su equipo de trabajo para asegurar la inocuidad en cada proceso.

Un sello de confianza para Cuyo

Lograr una distinción de este calibre emitida por IRAM implica atravesar auditorías exhaustivas y demostrar una consistencia operativa que pocas empresas del sector logran mantener. Para ATA S.A., este hito representa una garantía de confianza para sus clientes y proveedores, reafirmando que sus servicios cumplen con protocolos de seguridad de clase mundial.

Con esta nueva distinción, la firma sanjuanina no solo celebra un logro administrativo, sino que consolida su visión estratégica de crecimiento basada en la calidad alimentaria certificada, marcando el camino para el resto de las organizaciones productivas de la provincia y la región.