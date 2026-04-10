El mercado de la carne vacuna atraviesa un periodo de inestabilidad y reajuste tras los abruptos aumentos registrados a principios de año. Si bien durante esta semana no se han trasladado incrementos a los mostradores, en los mercados de hacienda se percibió un leve movimiento al alza debido a las intensas lluvias y campos anegados que impidieron a los productores trasladar los animales. No obstante, este repunte llega después de un mes de marzo marcado por una baja aproximada del 10% en el valor de la carne.

Sebastián Parra, referente del sector en San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que este descenso no siempre se refleja en las pizarras generales, sino que "se ha visto impactada a la razón de ofertas que han aprovechado los mismos comerciantes para poder potenciar sus ventas"

El escenario actual es el resultado de un primer bimestre del año extremadamente crítico para el bolsillo de los sanjuaninos. Parra recordó que en enero y febrero se percibió un aumento "muy abrupto" debido a la apertura de cupos de venta hacia Estados Unidos y a una oferta interna históricamente baja.

"Estamos tocando niveles históricos desde el año 2010 que no había tan poca hacienda", advirtió.

Esta combinación de alta demanda internacional y escasez de rodeos llevó a que el precio de la carne en San Juan "haya tocado los 20.000 pesos y en algunas carnicerías inclusive más", un valor que el mercado interno no pudo sostener, derivando en la posterior baja de marzo

Consumo deprimido e incertidumbre

Respecto al comportamiento de los compradores, el referente confirmó que el nivel de ventas sigue siendo una preocupación central para el sector. "En el mes de marzo ha habido un consumo muy bajo... viene de la mano un poco de lo que es el aumento tan grande que ha habido en el mes de febrero", analizó Parra.

Hacia adelante, el panorama sigue siendo incierto para el sector cárnico local. El especialista señaló que, si bien el precio encontró un techo momentáneo por la falta de demanda, la realidad productiva sigue siendo frágil. Para Parra, el hecho de tener "rodeos muy reducidos todavía" es el factor clave que "genera esta cierta inestabilidad y sostiene los precios muy altos todavía", concluyó.