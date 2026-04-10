Diego Leuco confesó si tuvo un romance con Carina Zampini y estalló el escándalo

Diego Leuco y Carina Zampini visitaron el programa de Vero Lozano en Telefe antes de su esperado debut como dupla en La Peña de Morfi. La conductora les consultó sin filtros "¿Hubo amor entre ustedes?" para indagar sobre versiones que circulan hace tiempo en las redes sociales.

Lejos de incomodarse, Zampini le dijo entre risas a su compañero "¿Vos querías un shippeo acá?" mientras que Leuco siguió el juego afirmando "A mí me hubiese venido bien, un poco me levanta".

La actriz también anticipó la reacción de sus seguidoras al bromear que "A partir de este momento va a pasar que mis seguidoras en dos segundos y medio van a empezar un shippeo". Las especulaciones sobre la relación entre ambos surgieron cuando compartieron una temporada de verano en un programa de Luzu TV donde la química no pasó desapercibida.

En esta oportunidad los conductores del clásico de los domingos eligieron responder con humor y liviandad sin confirmar ni desmentir tajantemente las versiones. Zampini también adelantó sobre su incorporación al ciclo que "Le pondré la mejor para estar a la altura" y sobre el posible regreso de Dulce Amor manifestó que "Me encantaría".