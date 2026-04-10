El cura DJ llega a la Argentina para un homenaje al Papa Francisco

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir un evento histórico en la Plaza de Mayo denominado Francisco Vive en el Encuentro. Esta iniciativa de la Asociación Civil Miserando rinde tributo al papa Francisco al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

La jornada central se desarrollará el próximo 18 de abril frente a la Catedral Metropolitana con acceso libre y gratuito. El gran atractivo de la noche será la presentación de Guilherme Peixoto, el reconocido sacerdote DJ que liderará un show visual e inmersivo.

Esta propuesta busca conectar el legado del pontífice con las nuevas generaciones mediante una curación de imágenes sobre la vida de Jorge Mario Bergoglio en Roma, el Vaticano y Buenos Aires. Según explicó María Inés Narvaja, bajo el lema de todos, todos, todos, la cita "es una respuesta viva al mensaje de Francisco, una convocatoria a reconstruir la fraternidad en una humanidad que hoy se siente dividida".

La organización destacó el apoyo del Arzobispado porteño y del Gobierno de la Ciudad para garantizar que los sectores más postergados puedan asistir. Al respecto, Narvaja señaló que “Queremos agradecer a las personas, empresas, organizaciones, al Arzobispado de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que han colaborado y siguen colaborando para garantizar que este evento sea gratuito y esté a la altura del legado que busca honrar, en especial para asegurar la presencia de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes siempre estuvieron en el centro del mensaje de Bergoglio”.

Si bien una parte de los costos operativos ya está financiada, se continúan recibiendo donaciones por alias mediante la Fundación Artis Juve para completar el presupuesto.