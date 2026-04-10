Una persona cercana a Evangelina Anderson reveló sus peores secretos

César Carozza, el primer representante de Evangelina Anderson, brindó una entrevista en LAM donde fue muy crítico con la actualidad de la modelo tras su supuesta soltería y vínculo con Ian Lucas.

Al iniciar su descargo, el abogado señaló que "No se acuerdan de su historia" para luego profundizar en el conflicto que la enfrentó con Wanda Nara hace años. Según relató Carozza, "Cuando Evangelina estaba embarazada de Martín Demichelis se tomó una licencia, la reemplazaron (en el teatro) por Wanda, y para ella fue tremendo" marcando un contraste con la actualidad de las ex MasterChef Celebrity.

Sobre este punto, el letrado aseguró que "Ahora no le molesta ser la cocinera de Wanda" pese al resentimiento de aquel entonces. Al ser consultado sobre la posibilidad de compartir un café con la ex de Demichelis, Carozza fue tajante al afirmar que "No tiene tiempo, si está saliendo todas las noches a bailar" haciendo referencia a sus nuevos hábitos sociales.

El mediático continuó describiendo el presente de la bailarina y sostuvo que "Ahora va a los cumpleaños de los famosos. Antes era una chica que no salía" celebrando irónicamente su despegue. Finalmente, tras analizar una entrevista reciente de la modelo, el abogado concluyó que "Escuché toda la nota y no dijo nada como siempre. Sólo salió con Martín Demichelis..." cerrando así sus declaraciones contra su antigua representada.