En las últimas semanas, alrededor de 600 padres se organizaron para exigir la normalización del calendario escolar y llevaron su preocupación a distintos ámbitos institucionales. Incluso, el planteo llegó al Congreso, donde la diputada nacional Nancy Picón realizó gestiones ante el Gobierno nacional y trasladó la inquietud a la ministra Sandra Pettovello, lo que derivó en la apertura de un expediente administrativo para canalizar el reclamo.

Este jueves pasado, el gremio docente Adicus mantuvo reunión con los padres de los alumnos y analizaron alternativas para sostener el paro y las clases. La secretaria gremial, Edith Liquitay, destacó a DIARIO HUARPE el clima del encuentro. “Las reuniones han sido muy productivas, en muy buenos términos, con madres y padres que comprenden la situación y se ponen a disposición para articular acciones”, afirmó.

En ese contexto, el sindicato comenzó a analizar alternativas para llegar a un acuerdo.

“La idea es ver si en los colegios preuniversitarios podemos adoptar otras modalidades de paro”, explicó Liquitay.

Entre las opciones en estudio se encuentran la implementación de un paro activo y la realización de actividades dentro de los Institutos Preuniversitarios (IPUs) para visibilizar el conflicto sin interrumpir completamente las clases.

Durante la reunión también se acordó profundizar la organización del conflicto. Se avanzará en encuentros con directivos, se ampliará la coordinación gremial y se impulsarán acciones formales.

Entre ellas, la redacción de una carta dirigida a la ministra Sandra Pettovello para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, y la convocatoria a legisladores nacionales para acelerar su aplicación.

El foco en el financiamiento universitario

Liquitay fue contundente al explicar el trasfondo del conflicto. “No es solamente un problema salarial, es el presupuesto universitario”, afirmó.

En ese sentido, buscó llevar tranquilidad sobre el cursado, pero advirtió sobre un problema mayor. “No está en peligro el cuatrimestre, lo que está en peligro es la universidad”, remarcó.

Desde el gremio también destacaron el acompañamiento de la comunidad educativa. “Hay estudiantes que comprenden perfectamente la demanda y la situación”, indicó, en relación al intento de sumar a los alumnos a la visibilización del reclamo.

Así, el conflicto en los colegios preuniversitarios suma un nuevo capítulo con mayor articulación entre docentes y familias, en una disputa que trasciende las aulas y pone el foco en el financiamiento y la continuidad del sistema universitario.