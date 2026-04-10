Los Mentirosos llegan con su gira 2026: "con San Juan tenemos un romance"

La escena punk sanjuanina se prepara para una noche de alto voltaje. Los Mentirosos llegan a la provincia este sábado 11 de abril como parte de su Gira 2026, con una presentación que promete ser la única fecha en la región de Cuyo. El show se realizará a las 21 horas en Quattro Club, ubicado en Av. Rawson 1490 sur.

El evento contará con la participación especial de la banda bonaerense Des-Orden, que acompañará a los cabeza de cartel. También se suman al line up las bandas invitadas Viejos y Alerta, completando una grilla de lujo para los amantes del género.

"Somos la banda más federal de la Argentina"

En la previa al show, los integrantes de Los Mentirosos compartieron un emotivo repaso por su historia, destacando el vínculo que los une con San Juan y con cada provincia del país:

"Somos la banda más federal de la Argentina. Desde que arrancamos a girar a fines del 2010, nos bancamos siempre solos: viajando por nuestros medios, parando en las casas de quien nos armara los shows o en camping, sosteniéndonos unos a otros una manguera para sacarnos el jabón. En cada provincia siempre fuimos bien recibidos, a pesar de que fuimos un poco bastante revoltosos."

Los músicos recordaron sus humildes comienzos y contrastaron con la realidad actual:

"Hasta el día de hoy, gracias a ese tesón de no rendirnos, pudimos llegar a más corazones y ahora poder viajar en micro o en avión y poder pagar un lugar donde parar sin alterar la paz de ninguna familia."

Agradecimiento al público sanjuanino

La banda también tuvo palabras de reconocimiento para los seguidores que los acompañaron a lo largo de todos estos años:

"A todas esas personas que seguimos viendo y a otros no, muchas gracias. Ustedes son parte de nuestro crecimiento como banda y como personas. Ahora estamos mucho más tranquilos, con la pelota abajo de la suela. No la revolcamos tanto."

Un romance con San Juan que viene de lejos

La conexión entre Los Mentirosos y el público sanjuanino no es nueva. Los propios integrantes recuerdan con cariño su primera visita a la provincia, allá por 2012, cuando una tormenta obligó a improvisar el show dentro del bufé del lugar:

"Ahí nació este hermoso romance que tenemos con San Juan, con discusiones, besos, peleas y abrazos. ¿Qué romance no tiene todas estas cualidades?"

Preventa y puntos de venta

Los interesados en asistir ya pueden adquirir sus entradas en la primera preventa a solo $20.000. Los tickets están disponibles de manera online a través de @ALPOGO.COM, mientras que la venta física se realiza en La Ramada Bar.