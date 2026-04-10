Revelaron quién es la más odiada de Telefe: “Es conocida como la quilombera”

Este 10 de abril de 2026 y en medio de la disputa entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por la breve internación de Allegra Cubero, Estefi Berardi lanzó un descargo explosivo contra Mica Viciconte en Bendita. La panelista cuestionó la furia de la pareja del exfutbolista con Puro Show y su postura frente a la prensa de espectáculos.

Según Berardi, "Es raro que se queje de los periodistas y de los programas de espectáculos cuando ella salió de Combate y pasó por el Bailando. Era conocida como la más quilombera" señaló al recordar el pasado de su colega. La discusión escaló al tratarse la molestia de Viciconte por la difusión de detalles familiares.

Al respecto, la panelista afirmó que "A Micaela le molesta que hablen de su vida íntima" pero recordó que "ella una vez subió un video de la hija de Nicole en la nieve y puso que su mamá no la ayudaba, que estaba pasando por un camino peligroso" para exponer una supuesta contradicción. Para finalizar su análisis sobre los reclamos de la mediática, Berardi sentenció que "Ella se queja, pero ella abre la puerta" cerrando así un nuevo capítulo de su histórica rivalidad.