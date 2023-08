A solo un día de que haya culminado la inscripción para la elección de jueces en el Poder Judicial de San Juan, el diputado provincial por el Frente Grande, Horacio Quiroga, pasó por el Café de la Política Expréss y habló de la polémica que se levantó por el posible nombramiento de funcionarios públicos en estos cargos. Según manifestó, “tienen voluntad legítima como profesionales para ser elegidos jueces” y, además, su elección se lleva adelante a través de un procedimiento “avalado por la Constitución Provincial”. Aprovechó para pegarle a la oposición y dijo que plantar dudas en este momento es “simplón”.

“Me parece peligroso la especulación mezquina, porque ¿qué es lo que se impugna? ¿La identidad partidaria? ¿Se impugna la libertad en ejercicio de la ciudadanía de ser representante político?”, manifestó.

Con esta frase, el diputado dejó entrever que, según su perspectiva, lo que se critica no es el procedimiento eleccionario, sino el color político de quienes pueden ser elegidos. “Si hay una objeción al procedimiento, no he visto un proyecto que apunte a la modificación de lo que hoy se cuestiona. Es innecesario, es una bravuconada. No tienen razón en lo que están proponiendo”, planteó.

En este sentido, Quiroga hizo hincapié en el componente político inalienable que debe tener la elección de jueces, aunque descartó que pueda haber arbitrariedades.