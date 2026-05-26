La Confederación Sudamericana de Fútbol sancionó oficialmente a Boca Juniors por los actos de racismo ocurridos durante el encuentro ante Cruzeiro en Belo Horizonte por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club argentino recibió una multa total superior a los 100 mil dólares y deberá implementar distintas acciones institucionales contra la discriminación.

La sanción fue comunicada por la Comisión Disciplinaria de la Conmebol luego de analizar imágenes, informes arbitrales y reportes de seguridad correspondientes al partido disputado el pasado 28 de abril en el estadio Mineirão. El organismo consideró que Boca infringió el artículo 15.2 del Código Disciplinario, que penaliza expresamente actos discriminatorios cometidos por hinchas.

El episodio que originó la sanción tuvo como protagonista a un simpatizante xeneize que fue captado realizando gestos racistas hacia los hinchas brasileños presentes en el estadio. El hombre fue detenido por la Policía Militar de Belo Horizonte tras ser denunciado por testigos y quedar registrado en cámaras de seguridad.

Como consecuencia, Boca deberá pagar una multa de 100 mil dólares por discriminación, además de otras penalidades económicas menores vinculadas a incumplimientos administrativos y reglamentarios. En total, la sanción asciende a unos 108 mil dólares, monto que será descontado directamente de los ingresos que el club reciba por derechos televisivos y patrocinio en competencias organizadas por la Conmebol.

Además del castigo económico, el organismo sudamericano impuso una serie de obligaciones institucionales. En su próximo partido internacional, Boca deberá exhibir carteles con el lema “El respeto es titular”, emitir mensajes de concientización en las pantallas del estadio desde horas antes del encuentro y realizar publicaciones oficiales contra el racismo en sus redes sociales.

La resolución llega en un momento deportivo clave para el equipo dirigido por Diego Martínez, ya que el club se juega la clasificación a los octavos de final de la Libertadores en el último partido de la fase de grupos frente a Universidad Católica en La Bombonera.

No es la primera vez que Boca recibe sanciones vinculadas a episodios discriminatorios en torneos continentales. En los últimos años, la Conmebol endureció las penas por racismo y violencia en los estadios, aplicando multas millonarias y restricciones deportivas a distintos clubes sudamericanos.