El ranking de las frutas más saludables para agregar a tu dieta

Incorporar frutas a nuestra rutina diaria es una de las mejores decisiones que podemos tomar para cuidar el cuerpo. Estos alimentos no solo aportan vitamina C y antioxidantes naturales, sino que son fundamentales para un funcionamiento equilibrado del organismo.

Entre las opciones más destacadas aparece la banana, reconocida por su gran aporte de potasio. Este mineral es esencial para el funcionamiento muscular y la salud cardiovascular, además de brindar energía rápida antes o después de realizar actividad física.

Otra gran aliada es la naranja, que funciona como una fuente importante de vitamina C para fortalecer el sistema inmune. Al consumirla, también se incorpora agua, fibra y flavonoides, que son compuestos antioxidantes que protegen las células. Por su parte, la palta se posiciona como una de las frutas más completas nutricionalmente. Aunque se la suele confundir con un vegetal, aporta grasas saludables, vitamina E, fibra y minerales. Los especialistas señalan que su ingesta ayuda a controlar el colesterol y genera una mayor sensación de saciedad.

El kiwi es otro de los grandes protagonistas del ranking ya que posee más vitamina C que muchos cítricos. Su composición incluye fibra, antioxidantes y potasio, lo que favorece la buena digestión y mejora el tránsito intestinal. Asimismo, las frutillas son muy elegidas en planes alimentarios por su bajo aporte calórico. Contienen manganeso, vitamina C y una gran cantidad de antioxidantes naturales.

Para obtener los mejores resultados, los nutricionistas argentinos sugieren no buscar soluciones mágicas. Según explican los expertos, "el secreto no está en consumir una sola fruta milagrosa, sino en mantener variedad y constancia". La recomendación general es alcanzar al menos cinco porciones diarias entre frutas y verduras.

Para cumplir este objetivo, es preferible elegir frutas frescas por sobre los jugos industriales, que suelen contener más azúcar y menos fibra. También es fundamental priorizar los productos de estación porque conservan mejor sus nutrientes y tienen un costo más accesible para la economía del hogar.