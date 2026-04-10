Radio Mitre se consolidó nuevamente como la emisora más escuchada de la Argentina en marzo de 2026, tras alcanzar un 33,1% de share de lunes a viernes y reunir a 1.484.800 oyentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los datos de audiencia confirmaron el liderazgo sostenido de la emisora en el ranking radial, con una grilla que mantiene altos niveles de encendido a lo largo de toda la jornada.

La programación matutina comienza con Eduardo Feinmann al frente de “Alguien tiene que decirlo”, ciclo que se emite de 6 a 10 y logró 40,2 puntos de share. El programa combina actualidad, entrevistas y segmentos informativos con espacios distendidos.

Alguien tiene que decirlo, por Radio Mitre con Eduardo Feinmann

Desde las 10, Marcelo Bonelli conduce “Nuestra mañana”, que alcanzó 32,2 puntos de share, con un repaso de los principales temas del día junto a su equipo.

Nuestra mañana, con Marcelo Bonelli.

En el horario del mediodía, “Encendidos en la tarde” obtuvo 27,5 puntos de share, mientras que por la tarde Fernando Bravo lidera “Bravo por Mitre”, que registró 30,1 puntos.

Encendidos en la tarde, por Radio Mitre.

En la franja de regreso a casa, “Volviendo a casa”, conducido por Tato Young, alcanzó 29,6 puntos de share. Por la noche, “Lo que queda del día”, con Gabriel Anello, registró 28,2 puntos, mientras que “Viaje al centro de la noche”, con Marcelo Birmajer, logró 25 puntos.

Bravo por Mitre, con Fernando Bravo.

Durante los fines de semana, la emisora también mantuvo altos niveles de audiencia con programas como “Aire de noticias”, con Sandra Borghi y Gonzalo Aziz, que alcanzó 36,1 puntos de share, y “Le doy mi palabra”, de Alfredo Leuco, con 34,6 puntos.

Volviendo a casa, por Radio Mitre.

Con estos resultados, la emisora reafirma su posición como líder en el dial argentino, con una programación que sostiene altos niveles de audiencia en todas sus franjas horarias.

Sábado tempranísimo, por Radio Mitre.