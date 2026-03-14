Radiografía astral: cómo actúa cada signo del zodíaco con sus ex

Entender los mecanismos zodiacales tras una ruptura permite dejar de tomar las acciones del otro de forma personal para volverse "peligrosamente inmune". Mientras algunos ex desaparecen, otros permanecen en el recuerdo o revisan la vida ajena como un "FBI emocional", bloqueando para sanar o para herir.

Aries suele volver por impulsos directos ante una herida de ego o por sentir que perdió territorio, bloqueando por orgullo si es reemplazado. Por su parte, Tauro se aferra a la estabilidad y las rutinas; no suele "stalkear", pero si regresa, lo hace con hechos y soluciones concretas.

Géminis mantiene la conexión mediante el diálogo y mensajes aleatorios, aunque vigila historias en silencio para mantener una ilusión de desapego. Cáncer es quien más sufre en silencio, reviviendo recuerdos y regresando en momentos de vulnerabilidad o fechas especiales para cortar, a veces, el cordón emocional mediante el bloqueo.

Leo no tolera ser ignorado y regresa buscando recuperar el aplauso o medir su poder, utilizando el bloqueo como una declaración de que el otro no merece su presencia. Virgo, en cambio, analiza cada detalle antes de irse definitivamente; si "stalkea", es solo para confirmar hipótesis antes de ordenar su mente. Libra vive en la indecisión, idealizando la historia de pareja y apareciendo con suavidad para preguntar cómo está el otro.

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Escorpio nunca olvida y utiliza una estrategia fría: vigila como detective y solo vuelve si la conexión fue real, bloqueando de forma tajante cuando decide que el otro ha "muerto" simbólicamente.

Sagitario prioriza su libertad y regresa únicamente por la aventura o el humor, prefiriendo ignorar antes que bloquear, a menos que la relación se vuelva una "jaula". Capricornio procesa el dolor con lógica y solo vuelve si evalúa que el vínculo era una "buena inversión emocional", monitoreando discretamente si la vida del otro se ordenó.

Acuario marca distancia y puede reaparecer meses después bajo un formato de amistad para proteger su libertad mental de cualquier control. Finalmente, Piscis idealiza y regresa con emociones profundas, aunque a veces bloquea por pura supervivencia emocional al sentirse solo.