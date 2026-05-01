El Teatro Sarmiento presentó su programación de mayo con una cartelera que incluirá recitales, teatro, humor, danza y espectáculos infantiles con figuras nacionales y propuestas locales.

La agenda comenzará el domingo 3 con “Paren la Mano Circus”, una adaptación teatral del popular ciclo de streaming encabezado por Luquitas Rodríguez, que llevará al escenario una experiencia en vivo con interacción con el público.

El martes 5 habrá una función especial de danza por el Día Internacional, organizada por el Instituto Sharif, mientras que el jueves 7 se realizará el festival solidario “Todos por Mati y Emi”, con bandas y artistas sanjuaninos.

En el plano musical, una de las presentaciones destacadas será la de Virus, que llegará el viernes 15 con su show “40 años de locura”, en el que repasará canciones históricas de su carrera. También se presentarán Fabiana Cantilo, el viernes 30, y Guyot & Toth, exintegrantes de GIT, el domingo 31.

La programación también incluirá propuestas vinculadas a la música clásica y popular. El sábado 9 se realizará “In Crescendo”, apertura de temporada del Mozarteum, y el jueves 14 subirá a escena “Héroe”, espectáculo que fusiona lírica y pop.

En teatro, la cartelera tendrá obras como “Made in Lanús”, que era dirigida por el reconocido actor Luis Brandoni, quien falleció el lunes pasado, a sus 86 años; “La casa de Bernarda Alba” y “Por el placer de volver a verla”, protagonizada por Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes.

El humor también tendrá su espacio con “Tirria”, el espectáculo encabezado por Diego Capusotto, previsto para el sábado 23.

Para el público infantil, el Teatro Sarmiento ofrecerá funciones de “Plim Plim” el domingo 17 y “Canticuénticos” el domingo 31.

Desde la organización destacaron que la sala continúa consolidándose como uno de los principales espacios culturales de San Juan luego de su reinauguración en mayo de 2025, tras una remodelación integral.

Las entradas para los distintos espectáculos ya se encuentran disponibles y la programación completa puede consultarse a través de los canales oficiales del Teatro Sarmiento.