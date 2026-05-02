Franco Colapinto tuvo su mejor clasificación desde que compite en la Fórmula 1 y largará octavo en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, luego de una sólida actuación con Alpine en el circuito estadounidense.

El piloto argentino avanzó hasta la SQ3 y cerró la jornada con un tiempo de 1:29.320, resultado que le permitió ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly y firmar la mejor qualy de su trayectoria en la máxima categoría.

Tras la clasificación, Colapinto destacó el trabajo realizado junto al equipo y aseguró que comenzaron a encontrar respuestas luego de las dificultades de las primeras carreras. “Estoy contento. Creo que lo principal fue entender un poco qué nos faltaba las carreras anteriores”, expresó.

Además, agregó: “Desde el principio estuvimos rápidos, así que estoy feliz porque siento que hemos encontrado un poco el rumbo y el por qué de la falta de performance”.

El argentino también valoró el trabajo realizado durante el receso entre competencias. “Fue un buen laburo el que hizo todo el equipo y que hice yo con los ingenieros y los mecánicos. Haber arrancado de cero de vuelta y haber empezado muy bien creo que es muy bueno”, sostuvo.

Durante la Sprint Q1, Colapinto registró un tiempo de 1:30.386 y avanzó a la siguiente instancia en el puesto 11. Luego mejoró su rendimiento en la SQ2 con un crono de 1:29.527, mientras que en la SQ3 selló su clasificación definitiva en el octavo lugar.

El resultado lo dejó cerca de igualar la mejor clasificación de un piloto argentino en Fórmula 1 desde Carlos Reutemann, quien había sido sexto en Brasil en 1982.

“Con gomas usadas estuvimos más rápido que uno de los Red Bull, así que va todo encaminado”, señaló Colapinto tras la tanda clasificatoria.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, de McLaren, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri. Detrás finalizaron Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton y el propio Colapinto.

La carrera Sprint se disputará este sábado desde las 13 de Argentina, mientras que la clasificación para la competencia principal será más tarde. El Gran Premio de Miami se correrá el domingo desde las 17.