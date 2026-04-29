En principio, por el contexto global, el bloqueo del Estrecho de Ormuz, el conflicto de Medio Oriente y la volatilidad del mercado del petróleo crudo, fueron los motivos suficientes para que el Gobierno estableciera una barrera de contención que, por 45 días, en acuerdo con las operadoras en el país, el precio de los combustibles estaría congelado.

Sin embargo, la promesa de tranquilidad se borró automáticamente. A partir de la medianoche del martes y casi en silencio y sin aviso, las estaciones de servicio de YPF en San Juan, comenzaron a remarcar los precios.

Esto se pudo comprobar en la expendedora de calle Salta e Ignacio de la Roza, la suba del valor de las naftas por litro, quedó determinado en el siguiente esquema: Súper a $2.102, Infinia a $2.288, Gasoil Diesel $2.185, Infinia Diesel $2.358. Mientras que el valor del metro cubico de GNC está en $750.

Como es conocido, los valores y variaciones que haga YPF son el precio de referencia para las demás compañías de combustible, por lo que, en las próximas horas el impacto también se verá reflejado en los precios de otras estaciones.

El porqué de la suba

Todo pareciera indicar que, debido a la inesperada decisión de Emiratos Árabes Unidos del bloque de la Opep, anunciada hace unos días, esta acción política derivó en un alza del precio del barril de petróleo Brent a 112 dólares. Sin embargo, es una parte de la explicación y uno de los factores que ocasionaron romper con el congelamiento de precios de las naftas en Argentina.

No obstante, hay otras razones subyacentes que, si bien el contexto internacional no deja de ser determinante, es conocido que, desde hace tiempo, el costo del precio de combustible en buena medida está dado por los impuestos, que en los últimos meses el Gobierno fue autorizando pequeños aumentos de manera paulatina.

Otro y quizás uno crucial y polémico, fue el de la eliminación de las protecciones que brindaba la Ley de Hidrocarburos (nº17.319). En ella establecía el concepto de autoabastecimiento energético para el país. Pero al ser modificada por la Ley Bases, aprobada por el Congreso de la Nación y promulgada por el Gobierno de Javier Milei, cambió de raíz la ecuación y el paradigma de la política energética argentina.

Históricamente la ley priorizaba el abastecimiento del mercado interno. Esto permitía al Estado intervenir para asegurar que el petróleo se quedara en el país, y protegiendo aún más al consumidor final de los combustibles frente a vaivenes del mercado mundial y las fluctuaciones de los precios de petróleo crudo en el exterior.

En cambio, en la Ley Bases, se implementa el enfoque que busca la maximización de la renta obtenida de la explotación de los recursos con el solo fin de exportar. Por tal motivo, Argentina se ancló al precio internacional del crudo Brent (Paridad de Exportación), esto conllevó a una desregulación de todos los precios de los combustibles, con el objetivo simple de obtener divisas rápidas y liquidas para nutrir de reservas al Banco Central de la República Argentina.

En consecuencia, la desregulación, la retirada del Estado en la intervención del precio de los combustibles, es uno de los condicionantes importantes del aumento de los precios para los consumidores finales en el país. Cada vez que se modifique el precio del barril Brent por cualquier circunstancia mundial, tendrá un impacto directo en el precio de las naftas argentinas.