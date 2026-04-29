La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó un recurso presentado por la Anses y dejó firme la decisión judicial que ordena restituir la pensión vitalicia que percibe Cristina Fernández de Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

Tras el fallo, el Gobierno nacional confirmó que apelará ante la Corte Suprema de Justicia.

La resolución fue dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en el marco de la causa iniciada a fines de 2024 luego de que la Anses resolviera dar de baja dos prestaciones que cobraba la exmandataria.

La medida administrativa había alcanzado tanto la pensión correspondiente por el fallecimiento de Néstor Kirchner como la jubilación derivada de su desempeño como presidenta de la Nación.

El organismo previsional había impulsado esa decisión después de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, expediente por el que actualmente cumple prisión domiciliaria.

En el fallo, los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo sostuvieron que la pensión no podía ser eliminada de manera definitiva, aunque sí podía ser suspendida. Además, cuestionaron que la Anses hubiera argumentado razones vinculadas al “honor” para justificar la baja de los beneficios.

La jueza Nora Dorado no participó de la votación debido a que se encontraba de licencia.

Mientras la Cámara ordenó mantener la pensión como viuda del expresidente, sí avaló la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de presidenta de la Nación al considerar que la condena judicial habilita esa medida.

A comienzos de este año, el Ministerio de Capital Humano ya había cuestionado la decisión judicial y presentó recursos para intentar revertir la restitución del beneficio.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la resolución afecta el principio de legalidad y sostuvieron que la condena e inhabilitación de Cristina Kirchner impiden el cobro de ese beneficio previsional.

Luego del nuevo fallo adverso, el Gobierno confirmó que avanzará con una presentación ante la Corte Suprema.

A través de un comunicado, Capital Humano informó que Anses interpondrá un recurso de queja ante el máximo tribunal del país para intentar revertir la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá definir de manera definitiva la situación de la pensión de Cristina Fernández de Kirchner.