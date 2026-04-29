Luego de acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante su presentación en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei encabezó un discurso en el cierre de la Expo EFI 2026, realizada en la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario participó del evento económico horas después de haber asistido al Congreso junto a gran parte de su gabinete para respaldar políticamente al funcionario nacional durante su informe de gestión.

Desde un palco del recinto legislativo, Milei siguió la exposición de Adorni acompañado por ministros y funcionarios del Gobierno nacional.

Ya por la tarde, el Presidente tomó la palabra en la Expo EFI 2026 y centró su discurso en la situación económica del país, con críticas dirigidas al kirchnerismo y al periodismo.

“No voy a aceptar la psicopateada de los kukas ni de los periodistas”, expresó Milei durante su exposición ante empresarios y referentes del sector económico.

A lo largo de su discurso, el mandatario evitó hacer referencias directas a la jornada legislativa y a la presentación de Adorni en Diputados.

Sin embargo, volvió a defender las medidas económicas impulsadas por su gestión y aseguró que el Gobierno logró poner “en funcionamiento la maquinaria del crecimiento”.

“Volveremos a hacer grande a la Argentina”, afirmó el Presidente al referirse al rumbo económico de la administración nacional.

El acto se desarrolló en el cierre de una de las principales exposiciones vinculadas a economía, finanzas e inversiones del país, donde participaron empresarios, economistas y representantes del sector privado.

La presencia de Milei en el evento se produjo después de una jornada marcada por fuertes cruces políticos en el Congreso durante el informe presentado por Manuel Adorni ante los diputados nacionales.