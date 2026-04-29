La Escuela Matías Zapiola, ubicada en la localidad de Niquivil, en Jáchal, fue escenario de un robo durante la madrugada. Delincuentes ingresaron al edificio, que actualmente se encuentra en plena remodelación, y sustrajeron distintos elementos de valor.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue realizada en la Comisaría 21ª por representantes de la empresa encargada de ejecutar las refacciones en el establecimiento educativo.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los autores del hecho aprovecharon el estado de obra del edificio para ingresar y llevarse un botín variado. Entre los elementos denunciados figuran herramientas, un televisor, baterías y hasta una pava eléctrica.

Hasta el momento, no hay personas identificadas ni detenidas por el hecho.

Tras la denuncia, tomó intervención la UFI Norte, que comenzó con las tareas investigativas para intentar establecer cómo ocurrió el ingreso y quiénes participaron del robo. Entre las medidas dispuestas se encuentra el análisis de cámaras y registros fílmicos de la zona.

La Escuela Matías Zapiola atraviesa actualmente un proceso de remodelación debido a problemas estructurales detectados en el edificio. Por esa situación, los alumnos fueron trasladados de manera temporal a otra institución educativa del departamento mientras avanzan las obras.