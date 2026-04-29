La presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados dejó nuevos cruces entre oficialismo y oposición. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el diputado Sergio Palazzo lanzó una particular definición contra integrantes de La Libertad Avanza.

El legislador de Unión por la Patria y secretario general de La Bancaria cuestionó las interrupciones del bloque libertario mientras realizaba una pregunta al funcionario nacional.

“¿Le puedo decir a los therians que se autoperciben leones que se callen un poquito si es tan amable?”, expresó Palazzo durante su intervención en el recinto.

La frase provocó reacciones inmediatas entre los diputados presentes y hasta generó una sonrisa en el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien conducía la sesión.

El término “therian” suele utilizarse para describir a personas que se identifican espiritual o psicológicamente con animales, y Palazzo lo utilizó en referencia al símbolo del león que caracteriza políticamente al presidente Javier Milei y al espacio libertario.

La sesión estuvo marcada por distintos cruces verbales y momentos de tensión entre legisladores opositores y el oficialismo.

Otro de los intercambios se produjo entre Martín Menem y el diputado Pablo Juliano, representante de Democracia para Siempre. Durante su exposición, Juliano cuestionó al Gobierno nacional y se dirigió al jefe de Gabinete mencionándolo por su apellido, sin tratarlo de “usted”.

Ante esa situación, Menem interrumpió al legislador y le pidió en varias oportunidades que mantuviera las formas parlamentarias y se dirigiera con respeto al funcionario.

“Es la Cámara de Diputados de la Nación, no una cancha de fútbol”, sostuvo el titular de la Cámara mientras intentaba ordenar el debate.

Juliano respondió que utilizar el apellido del jefe de Gabinete no implicaba una falta de respeto y continuó con sus críticas al Gobierno. Tras reiteradas advertencias, Menem decidió cortarle el micrófono.

La sesión se desarrolló en medio de fuertes cruces políticos, interrupciones y cuestionamientos entre oficialismo y oposición durante la exposición de Adorni en el Congreso Nacional.