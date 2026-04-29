La licitación para concesionar al Hotel Provincial quedó desierta. El Gobierno de San Juan rechazó las dos propuestas presentadas este martes 29 de abril por fallas en la documentación exigida, lo que obliga a reiniciar el proceso para definir el futuro del histórico edificio. El presupuesto oficial fijado fue de $3.360 millones.

El acto de apertura se realizó en el Centro Cívico, bajo el esquema de la Licitación Pública Nº 03-MTCYD-2026, con control de la Escribanía de Gobierno. Sin embargo, ninguna de las ofertas logró superar la instancia inicial de revisión técnica.

Según informó el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, ambos proyectos fueron desestimados por no cumplir requisitos básicos del pliego. En el primer caso, la propuesta fue rechazada automáticamente por no presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal, un documento obligatorio para validar la situación impositiva del oferente.

La segunda oferta también fue descartada por problemas formales: además de no incluir ese mismo certificado, presentó una declaración jurada incompleta. Estas omisiones impidieron avanzar en la evaluación económica y técnica de las propuestas. El Gobierno no dio a conocer los nombres de las empresas que ofertaron

Con este escenario, el proceso quedó sin oferentes válidos. Desde el Ejecutivo indicaron que ahora se analizarán los pasos administrativos para realizar un nuevo llamado a licitación en el menor tiempo posible.

El resultado genera un freno en un proceso que venía avanzando como parte de la estrategia oficial para reactivar uno de los principales íconos turísticos de la provincia. La intención del Gobierno es otorgar una concesión integral para la explotación del hotel, incluyendo servicios de alojamiento y operación comercial.

La historia reciente del edificio explica la expectativa generada en torno a esta licitación. El proceso se inició en abril de 2025, cuando el grupo empresario que tenía la concesión decidió no renovar el contrato tras más de dos décadas de operación.

La firma argumentó pérdidas sostenidas vinculadas a la caída del turismo y, meses después, devolvió anticipadamente el inmueble. El hotel cerró sus puertas el 2 de junio de ese año y pasó nuevamente a manos del Estado provincial.

A partir de ese momento, el Gobierno optó por avanzar con una puesta en valor integral antes de volver a concesionarlo. Durante varios meses se realizaron trabajos de refacción que incluyeron mejoras en el sistema eléctrico, reparaciones estructurales y reacondicionamiento general.

Las obras finalizaron el 16 de marzo de 2026, lo que habilitó el lanzamiento formal del proceso licitatorio. En la previa, al menos siete grupos empresarios habían mostrado interés y recorrido las instalaciones, lo que hacía prever una competencia activa.

Incluso, durante la etapa inicial, se habían mencionado propuestas privadas de inversión significativa, con el objetivo de reposicionar al hotel dentro del circuito turístico y corporativo de la provincia.

El interés no es casual. El crecimiento proyectado de la minería en San Juan anticipa una mayor demanda de servicios de alojamiento, especialmente de categoría, lo que convierte al hotel en una pieza estratégica dentro de la infraestructura turística.

Sin embargo, la caída de la licitación introduce incertidumbre en el corto plazo. El Gobierno deberá relanzar el proceso y ajustar detalles para garantizar que las próximas ofertas cumplan con los requisitos formales y puedan avanzar a la etapa de evaluación.