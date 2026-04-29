El fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con una nueva medida en la investigación sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el marco de la causa, dispuso la intervención de un organismo técnico especializado para realizar un análisis financiero y patrimonial integral del funcionario.

La medida apunta a determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y los bienes que integran su patrimonio, según indicaron fuentes judiciales.

Para esa tarea, el fiscal dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo dependiente de la Procuración General de la Nación que se especializa en investigaciones contables y financieras complejas.

El objetivo de la pesquisa es reconstruir la evolución económica del funcionario a través del cruce de información bancaria, fiscal y registral. Los investigadores buscarán analizar movimientos de dinero, compra de bienes y posibles variaciones patrimoniales que no puedan justificarse con los ingresos declarados.

En el dictamen, Pollicita señaló la necesidad de contar con un análisis técnico que permita establecer si existe correspondencia entre los activos y los recursos económicos informados oficialmente por el funcionario.

La intervención de la DAFI se produce en una etapa preliminar de la causa, en la que la Justicia intenta consolidar evidencia para definir los próximos pasos de la investigación. El informe que elabore el organismo podría resultar determinante para avanzar con nuevas medidas o descartar irregularidades.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el análisis incluirá documentación relacionada con cuentas, registros patrimoniales y movimientos financieros realizados a lo largo del tiempo.

La investigación se enmarca en una serie de causas orientadas al control patrimonial de funcionarios públicos y al análisis de posibles desajustes entre bienes declarados e ingresos registrados.

Mientras tanto, Adorni se presentó en el Congreso en el marco de su informe de gestión y respondió preguntas vinculadas a sus viajes al exterior. Durante la sesión, evitó referirse a cuestiones relacionadas con su patrimonio y otras denuncias.

En relación con los viajes oficiales, el funcionario sostuvo que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial ya determinaron que no existieron delitos ni irregularidades en torno a la participación de su esposa en uno de los traslados realizados en marzo de 2026 a las ciudades de Miami y Nueva York.