Un joven de 18 años fue aprehendido en Santa Lucía luego de ingresar a una vivienda, al parecer con intenciones de robar y luego tras ser descubierto escapó por varias cuadras hasta finalmente ser reducido por vecinos esperando la llegada del personal policial.

Efectivos de la Motorizada N°1 tomaron conocimiento, a través del operador del 911, de la presencia de un sujeto en los techos de una vivienda ubicada sobre calle Necochea al 852 Norte. Según la información oficial, el sospechoso intentó sustraer un foco LED del inmueble, pero fue advertido por el propietario y este frustró la maniobra.

El sujeto fue acusado de violación de domicilio.

De acuerdo con las actuaciones preliminares, al ser descubierto, el acusado saltó hacia la vía pública y emprendió la fuga a pie. En ese momento, el damnificado, identificado como David Vera, de 24 años, junto a un vecino inició una persecución por distintas arterias del departamento.

El recorrido comenzó por calle Necochea hacia el norte, continuó por San Lorenzo hacia el oeste, luego por América del Sur hacia el norte, siguió por Sargento Cabral hacia el oeste y culminó en calle Estados Unidos, donde lograron interceptar al sospechoso antes de la llegada de los uniformados.

Minutos después, personal policial arribó al lugar y procedió a la aprehensión de Ulises Rubén Olmos Aguirre, de 18 años, domiciliado en el barrio Virgen de Fátima, en Chimbas. Según la intervención policial, el joven quedó vinculado a una causa por violación de domicilio.

Las actuaciones fueron encuadradas en el Legajo 25/26, con intervención de la UFI Flagrancia. En el caso tomó participación el ayudante fiscal Emiliano Usin, mientras que desde Comisaría 29° que se hizo cargo del detenido, intervino la oficial ayudante Ruth Díaz.

Fuentes del procedimiento indicaron que la rápida reacción del propietario y la colaboración del vecino resultaron determinantes para impedir que el sospechoso escapara. La persecución se extendió por varias cuadras y concluyó con la retención civil del acusado, quien permaneció reducido hasta que los efectivos concretaron su traslado.

La investigación avanzó para establecer las circunstancias en las que se produjo el ingreso al domicilio y confirmar si el aprehendido actuó solo. También se incorporaron a la causa las primeras actuaciones labradas por el personal interviniente y las declaraciones de los testigos que participaron del procedimiento.

Con la detención consumada, el acusado quedó a disposición de la Justicia de Flagrancia, mientras se evalúan las medidas procesales a seguir en torno a la causa iniciada por el episodio ocurrido en Santa Lucía.