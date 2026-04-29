Una mujer de 36 años fue aprehendida en Capital luego de ser acusada de sustraer productos de higiene del interior del Hiper Libertad y salir del sector comercial sin abonarlos. El procedimiento quedó a disposición de la UFI Flagrancia bajo una causa por hurto simple.

El hecho ocurrió este miércoles 29 de abril, alrededor de las 14.10, en el centro comercial ubicado en inmediaciones de Scalabrini Ortiz y Lateral de Circunvalación. Según fuentes policiales, personal adicional que cumplía funciones dentro del supermercado fue alertado por agentes de seguridad privada del Hiper, sobre una presunta maniobra de hurto cometida por una mujer.

De acuerdo con la reseña oficial, la sospechosa tomó del sector de mercadería un enjuague marca Elvive de 200 mililitros, un shampoo de la misma marca y presentación, además de un jabón marca Dove. Luego, ocultó los productos entre sus prendas y avanzó hacia la salida sin realizar el pago correspondiente.

Tras advertir la maniobra, el personal de seguridad dio aviso inmediato a los efectivos policiales que se encontraban en el lugar, quienes intervinieron de manera inmediata. A las 14.16, apenas seis minutos después de detectado el hecho, concretaron la aprehensión de Karen Fernández Valdez, de 36 años.

Los elementos denunciados como sustraídos fueron secuestrados y quedaron incorporados a las actuaciones judiciales. La causa fue caratulada como hurto simple y quedó registrada bajo el Legajo N°11/26, con intervención de la UFI Flagrancia. Desde Comisaría 27ª de Rivadavia avanzaron con las actuaciones preliminares y pusieron a la acusada a disposición del sistema de Flagrancia para definir su situación procesal.

Fuentes del procedimiento indicaron que la intervención se produjo tras la detección directa del hecho por parte del personal de seguridad, cuya advertencia permitió una respuesta inmediata y evitó que la sospechosa abandonara el establecimiento con la mercadería.

La investigación incorporó las primeras actas labradas, el secuestro de los productos y las declaraciones correspondientes para reconstruir la secuencia del episodio ocurrido en el comercio. Mientras tanto, la acusada quedó vinculada a la causa penal iniciada por el presunto hurto consumado dentro del supermercado.