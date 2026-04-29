Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en el estadio Metropolitano, en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. La serie se definirá el próximo martes en Londres, cuando ambos equipos se enfrenten en el Emirates Stadium.

El conjunto inglés abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo gracias a un penal convertido por Viktor Gyökeres. La jugada se originó tras una pérdida de Julián Álvarez en salida y una infracción de Dávid Hancko dentro del área sobre el delantero sueco.

Durante gran parte de la primera etapa, Arsenal manejó la posesión de la pelota y Atlético apostó a esperar y salir de contraataque. Sin demasiadas situaciones claras, el encuentro se mantuvo cerrado hasta la acción que terminó con el 1-0 parcial para la visita.

En el inicio del complemento, el equipo dirigido por Diego Simeone salió decidido a buscar el empate y comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por David Raya.

A los 54 minutos, el árbitro Danny Makkelie sancionó penal para Atlético de Madrid luego de revisar una mano de Ben White a instancias del VAR. Un minuto más tarde, Julián Álvarez ejecutó con un derechazo preciso y marcó el 1-1 definitivo.

Antes del empate, el delantero argentino ya había sido uno de los jugadores más activos del Colchonero. En la primera mitad obligó a una gran intervención de Raya y, en el complemento, estuvo cerca con un tiro libre que pasó muy cerca del palo.

Atlético tuvo otros momentos de presión en el segundo tiempo. Antoine Griezmann estrelló un remate en el travesaño y Raya respondió en varias ocasiones para sostener el empate del Arsenal.

A los 76 minutos, Julián Álvarez pidió el cambio luego de sufrir un golpe en el tobillo y fue reemplazado por Álex Baena. La salida del campeón del mundo generó preocupación en el conjunto español de cara al encuentro de vuelta.

En el tramo final, Arsenal tuvo un nuevo penal a favor por una supuesta infracción de Hancko sobre Eberechi Eze, pero el árbitro revirtió la decisión tras revisar la jugada en el monitor.

Con la igualdad en Madrid, la serie quedó abierta y se resolverá la próxima semana en Inglaterra. El ganador avanzará a la final de la Champions League, donde enfrentará al vencedor del cruce entre PSG y Bayern Múnich.