La presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados dejó una jornada cargada de tensión política, gritos, cruces entre legisladores y escenas llamativas dentro del recinto.

El funcionario ingresó pasadas las 10.40 al Congreso, donde fue acompañado por gran parte de la plana mayor del Gobierno nacional. En los palcos estuvieron el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y varios ministros y funcionarios del gabinete nacional.

Javier Milei, junto a Karina Milei y ministros del Gabinete, respaldó a Adorni.

Durante el ingreso del mandatario, mientras sonaba el himno nacional, militantes y diputados de La Libertad Avanza comenzaron a corear “¡Presidente, presidente!”. En ese momento, Milei recibió una ovación desde los balcones del recinto.

Minutos antes, el Presidente protagonizó un cruce cuando una persona le preguntó a los gritos si Adorni era corrupto. “¡Corruptos son ustedes!”, respondió Milei mientras avanzaba rodeado por un operativo de seguridad.

La oposición mantuvo una postura mayormente silenciosa durante la exposición inicial del jefe de Gabinete, aunque hubo algunas intervenciones aisladas. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman increpó a Milei para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Adorni en la Cámara de Diputados.

Cuando Adorni ingresó al recinto para comenzar su discurso, el diputado Nicolás del Caño le gritó “deslomado”, lo que generó aplausos y ovaciones desde el bloque libertario.

Uno de los momentos más comentados se produjo cuando el diputado socialista Esteban Paulón apareció sentado en su banca con un paquete de pochoclos. El gesto hizo referencia a declaraciones previas del presidente de la Cámara de Diputados, quien había anticipado una sesión “picante” y había sugerido “comprar pochoclos”.

En los palcos, además de Javier y Karina Milei, estuvieron presentes el ministro de Economía Luis Caputo, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y otros integrantes del gabinete nacional.

Durante su exposición, Adorni repasó datos económicos vinculados a la inflación, el dólar y las inversiones en sectores como minería y energía. También evitó hacer referencias a las denuncias relacionadas con su patrimonio y sus viajes al exterior.

El momento de mayor reacción del oficialismo se produjo cuando el jefe de Gabinete mencionó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Allí, los libertarios respondieron con aplausos, mientras el peronismo mantuvo silencio.

Otro de los cruces ocurrió cuando el diputado peronista Aldo Leiva se acercó al estrado y le entregó a Adorni unos volantes con la frase “Todo muy claro, menos las explicaciones”. La diputada Lilia Lemoine intervino rápidamente para retirarlo de la zona.

Sobre el cierre, el presidente Milei volvió a protagonizar un intercambio con legisladores de izquierda luego de que Romina del Pla lo acusara de ser “cómplice del genocidio” al mencionarse el conflicto en Gaza. El mandatario respondió con una sonrisa y realizó gestos con las manos hacia los palcos.