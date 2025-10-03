Cultura y Espectáculos > Recitales
Rawson vibrará con un tributo a los clásicos de Metallica
POR REDACCIÓN
Un tributo a la banda Metallica se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 22 horas en El Bar De Titi, ubicado en avenida España y Tacuari, Rawson. El evento tiene como objetivo repasar los mejores clásicos de la legendaria agrupación, prometiendo una noche llena de emociones para los asistentes.
La formación que rendirá homenaje estará integrada por los músicos Christian Ibazeta, Matias Veron, Lucas Mercado, Maxi Arias y Juan Delgado. Su presentación se centrará en interpretar el repertorio más representativo de la carrera de Metallica. Como banda invitada, se presentará King Paranoid, agrupación que aportará al espectáculo con una selección de los temas más destacados del género hard rock.
Existen tres modalidades para la adquisición de entradas. Una opción es adquirirlas de forma presencial en la sala de ensayo "El Depósito", situada en Pueyrredón esquina Mitre, frente al Skate Park de Capital. Otro punto de venta es el establecimiento "Blues Note", ubicado en Catamarca casi Laprida, también en Capital. Para mayor comodidad, se ofrece un servicio de envío de entradas a domicilio, gestionado a través del número de WhatsApp 2645416415.
El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una misión oficial en Washington para negociar con el Tesoro de Estados Unidos un mecanismo de asistencia financiera. Desde el gobierno argentino destacan la posibilidad de un swap de monedas y operaciones de recompra de deuda, mientras que el secretario Scott Bessent aclaró que “no vamos a poner dinero en la Argentina”.
Ángel de Brito expuso chats de Fernanda Iglesias y la tildó de "mentirosa serial" tras su salida de LAM
ÚLTIMAS NOTICIAS
El diputado José Luis Espert reconoció haber recibido US$200.000 del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico, por su actividad privada antes de postularse a cargos políticos. La Casa Rosada se desmarcó de las acusaciones y remarcó que las explicaciones deben darlas el legislador y no el gobierno.
La Procuración del Tesoro informó que distintos países y organizaciones internacionales respaldan la posición argentina en la apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que busca revertir la orden de entregar el 51% de las acciones de YPF como pago de una sentencia por US$16.000 millones.