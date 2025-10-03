Un tributo a la banda Metallica se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 22 horas en El Bar De Titi, ubicado en avenida España y Tacuari, Rawson. El evento tiene como objetivo repasar los mejores clásicos de la legendaria agrupación, prometiendo una noche llena de emociones para los asistentes.

La formación que rendirá homenaje estará integrada por los músicos Christian Ibazeta, Matias Veron, Lucas Mercado, Maxi Arias y Juan Delgado. Su presentación se centrará en interpretar el repertorio más representativo de la carrera de Metallica. Como banda invitada, se presentará King Paranoid, agrupación que aportará al espectáculo con una selección de los temas más destacados del género hard rock.

Existen tres modalidades para la adquisición de entradas. Una opción es adquirirlas de forma presencial en la sala de ensayo "El Depósito", situada en Pueyrredón esquina Mitre, frente al Skate Park de Capital. Otro punto de venta es el establecimiento "Blues Note", ubicado en Catamarca casi Laprida, también en Capital. Para mayor comodidad, se ofrece un servicio de envío de entradas a domicilio, gestionado a través del número de WhatsApp 2645416415.