La Municipalidad de Rawson lanzó la primera bolsa de trabajo virtual de RawTex, una plataforma destinada a que egresados de los talleres y emprendedores independientes puedan ofrecer servicios y comercializar productos en toda la provincia. La iniciativa fue presentada por Verónica Días, subdirectora de Economía Social del departamento, quien explicó que el objetivo principal es generar una salida laboral “urgente” frente al complejo escenario económico actual.

“Se creó la primera bolsa de trabajo de RawTex como una plataforma virtual para que los egresados puedan mostrar, promocionar y vender sus servicios y productos”, explicó Días a DIARIO HUARPE durante la presentación. Además, destacó que el sistema también está abierto a trabajadores independientes que quieran sumarse para ofrecer sus propuestas a vecinos de Rawson y del resto de San Juan.

Según detalló la funcionaria, la herramienta funcionará desde la página oficial del municipio y permitirá acceder a distintos rubros vinculados a los talleres de formación. “Es una gran vidriera para toda la provincia desde Rawson. Humildemente, este es el trabajo que estamos haciendo desde la secretaría para dar a conocer aquello en lo que la gente se capacitó y, al mismo tiempo, ayudarla a vender”, afirmó.

Dentro de la bolsa laboral se podrán encontrar oficios y servicios relacionados con electricidad, peluquería, manicura, textil, bordado industrial y mexicano, tejido, tapicería, sublimación, panificación y conservas, entre otros. También adelantaron que evalúan incorporar carpintería.

“Cuando una persona ingresa a la página puede elegir directamente el oficio que necesita y automáticamente la información llega a la plataforma municipal”, señaló Días. La funcionaria remarcó que el objetivo es simplificar el contacto entre quienes necesitan un servicio y quienes buscan una oportunidad de trabajo.

Inscripción para emprendedores

La propuesta no estará limitada únicamente a quienes hayan realizado cursos en RawTex. Desde el municipio confirmaron que cualquier emprendedor independiente podrá registrarse mediante un formulario online. “Ellos deben ingresar al apartado de emprendedores, completar sus datos y la información de su proyecto. Esa información pasa automáticamente a la base de RawTex y desde allí nosotros nos comunicamos”, explicó.

Días sostuvo que la apertura provincial de la plataforma representa un paso importante para la economía social del departamento. “Para nosotros es un orgullo abrir esta bolsa de trabajo desde RawTex y contar con talleres donde la gente pueda encontrar una solución en un momento en el que está todo tan difícil”, concluyó.