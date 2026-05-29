El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos la próxima semana en el marco de los festejos por el 4 de Julio, fecha en la que se celebra el Día de la Independencia norteamericana. La visita formará parte de la estrategia internacional del Gobierno para profundizar el alineamiento político y económico con la administración de Donald Trump.

Según trascendió, en la Casa Rosada trabajan desde hace semanas en la organización del viaje presidencial, que incluiría actividades oficiales y encuentros políticos en Washington. El objetivo central sería fortalecer la relación bilateral con Estados Unidos y consolidar la cercanía ideológica entre Milei y Trump.

El mandatario argentino mantiene una relación política fluida con el presidente estadounidense y convirtió a Washington en uno de los principales destinos de su agenda internacional desde el inicio de su gestión. De concretarse este nuevo viaje, sería una nueva visita de Milei a territorio norteamericano en lo que va de 2026.

En abril pasado, Infobae ya había anticipado que el Gobierno analizaba participar activamente de los festejos por el 4 de Julio como parte de una estrategia diplomática más amplia que también incluyó acercamientos con Israel y otros aliados internacionales.

La administración libertaria considera clave el vínculo con Washington tanto en términos políticos como económicos. En ese marco, Milei viene impulsando una agenda internacional centrada en la atracción de inversiones, acuerdos comerciales y alianzas estratégicas vinculadas a energía, tecnología y finanzas.

En paralelo, el Presidente reforzó durante los últimos meses su alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, especialmente en temas vinculados a política exterior y seguridad internacional.

La posible visita también se da en un contexto político sensible en Argentina, atravesado por debates económicos y tensiones internas, aunque desde el oficialismo consideran que la proyección internacional de Milei fortalece la imagen del Gobierno frente a sectores empresariales y financieros.

Por el momento no se difundió una agenda oficial detallada del viaje ni se confirmó si habrá reuniones bilaterales formales con Trump u otros funcionarios estadounidenses. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno aseguran que el operativo diplomático ya está en marcha y que la presencia argentina en los festejos del 4 de Julio es considerada prioritaria por la Casa Rosada.