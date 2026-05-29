El fútbol sudamericano recibió un impacto inesperado con la reciente eliminación de Boca Juniors de la Libertadores. Luego de tropezar contra Universidad Católica en su propio estadio, el equipo xeneize se muda al cuadro de la Sudamericana. Se comentó que la Bombonera "habló" tras el cimbronazo que significó esta derrota. Este giro en el mapa continental plantea un horizonte electrizante, ya que existe la posibilidad concreta de vivir un nuevo enfrentamiento contra River Plate en el ámbito internacional.

Para que este duelo se vuelva realidad en la instancia de semifinales, el conjunto de la Ribera debe cumplir con varios pasos previos. El primer obstáculo obligatorio es superar a O Higgins de Chile en los playoffs. Esta serie tendrá su partido de ida en la Bombonera entre el 21 y el 23 de julio, mientras que la revancha se jugará en tierras chilenas entre el 27 y el 29 del mismo mes.

En caso de ganar, su siguiente rival en los octavos de final será Recoleta de Paraguay. El camino seguiría en cuartos de final contra quien resulte vencedor del cruce entre Bolívar o Gremio y Sao Paulo.

Del otro lado, River Plate ya espera en la fase de octavos tras haber liderado su grupo. Los dirigidos por Chacho Coudet se verán las caras con el ganador de la llave entre Santa Fe y Caracas. Si el Millonario avanza, sus posibles oponentes en cuartos saldrían de Olimpia o del vencedor entre Independiente Medellín y Vasco da Gama. Como Boca transita por la zona superior del cuadro y River por la inferior, el cruce solo podría darse antes de la gran final.

La competencia también definió otros cruces en los playoffs, como Gremio contra Bolívar, Red Bull Bragantino frente a Sporting Cristal y Vasco da Gama ante Independiente Medellín. Además, se enfrentarán Tigre con Nacional, Caracas contra Independiente Santa Fe, Cienciano frente a Lanús y Santos ante Universidad Central.

En octavos, Atlético Mineiro espera al ganador de Cristal y Bragantino, mientras que Botafogo aguarda por el vencedor entre Lanús y Cienciano. Montevideo City Torque jugará contra el ganador de Nacional y Tigre, y Macará lo hará frente al triunfador de Universidad Central y Santos.

Un beneficio importante para el equipo de Núñez es la localía, ya que por su desempeño en la fase inicial definirá casi todos sus encuentros en el Monumental. Si el choque contra su eterno rival se concreta, el primer partido se disputaría en la Bombonera y el segundo en casa de River.

El desenlace del torneo está programado para el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Colombia. Esta potencial llave despierta recuerdos de lo ocurrido hace 12 años, cuando en 2014 el equipo de Marcelo Gallardo eliminó a su clásico rival en semifinales.