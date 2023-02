Razor FBK se suma a la generación de artistas emergentes de San Juan. Gonzalo Suáres, AKA Razor, presentó su nuevo videoclip “De cero”, un tema de trap-rock que viene a sentar el nuevo comienzo en la carrera del joven artista.

Con la realización audiovisual de Gabriel Montes, Razor apela a un sentimiento de nostalgia por dejar una etapa y el vértigo de iniciar algo nuevo. Con un inicio en las competencias de rap, el artista se prepara para un 2023 con más lanzamientos y hasta un posible EP.

Razor, cuyo nombre es tomado de uno de los personajes del videojuego Need For Speed, comentó a DIARIO HUARPE que el tema lo compuso junto a su productor. “El me presentó la base y en media hora ya tenía la letra del tema”, dijo. Este formato de producción es el dominante dentro del género y en la generación del artista, de 20 años, en la que se busca lo genuino a través de la rapidez.

Restart

Como nueva etapa, el músico busca poner sobre la mesa lo aprendido en su temprana formación musical junto con la experiencia de los circuitos de rap. Habiendo comenzado con 9 años en el coro de niños, después continuó su formación en el Polivalente de Artes.

Musicalmente combina el R&B, el trap y el rock, principalmente por ser los géneros que más consumió.

En este nuevo inicio, Razor se inclina por un camino más “maduro”, sin dejar la improvisación como uno de los pilares de su identidad artística.

Ruinas de lo que uno era

Gabi Montes es uno de los realizadores que tiene firma en su forma de enfrentar cada uno de sus clips. Ya lo había mostrado con Tato Putruele y en esta no es la excepción. El uso que le da a los paisajes como un actor más dentro del clip se repite y refuerza la idea del video: “empezar de nuevo es como caminar entre ruinas”.

En este sentido toma un edificio abandonado y estaciones sin uso complementándolas con iluminaciones frías que no despegan del todo del sepia. Es decir, ya el presente es un recuerdo para lo que vendrá.

El material está disponible en Youtube y Spotify.