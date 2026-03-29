Receta de tarta de espinacas con masa licuada y sin gluten

La nutricionista y cocinera uruguaya @catadepalleja presentó en su programa de televisión una innovadora propuesta culinaria para quienes buscan practicidad cuando no hay masa en casa.

Se trata de una tarta de espinacas con masa licuada que ofrece una solución rápida y apta para celíacos si se utiliza premezcla sin gluten, aunque también admite el uso de harina común. Esta versión no tiene nada que envidiarle a las preparaciones convencionales.

Para la base, se deben colocar en la licuadora dos huevos grandes, media taza de aceite, una taza de leche, una pizca de sal, una cucharadita de polvo de hornear y una taza de la harina elegida, procesando todo hasta que quede homogéneo y liso.

El relleno se prepara lavando, secando y picando dos atados de espinacas para cocinarlos en una sartén con poco aceite hasta que estén tiernos. El sabor se ajusta con sal, pimienta y polvos de ajo, cebolla y mostaza.

El armado se realiza en una asadera aceitada de aproximadamente 20x30 centímetros, donde se vierte la mitad de la mezcla. Encima se acomoda la mitad de los 200 gramos de muzzarella, la espinaca cocida y el resto del queso rallado.

La superficie se cubre con el sobrante de la masa, empezando por los bordes y luego el centro. Finalmente, se completa con rodajas finas de dos tomates y un toque de queso rallado antes de llevar a un horno precalentado a 180 °C hasta que la superficie esté dorada.