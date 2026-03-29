Receta de hamburguesas caseras en sartén rápidas y muy jugosas

Las hamburguesas caseras representan una de las alternativas más funcionales para obtener un plato rápido y cargado de sabor. Esta propuesta express se elabora directamente en la sartén en pocos minutos, utilizando componentes sencillos y prescindiendo totalmente del uso del horno.

Para concretar la receta se requieren quinientos gramos de carne picada, sal y pimienta, sumando opcionalmente ajo picado, perejil y una cucharadita de mostaza para realzar el gusto. El procedimiento comienza integrando la carne con los condimentos en un bowl, cuidando de mezclar con suavidad y sin amasar en exceso para evitar que la preparación final resulte dura.

Una vez dividida la mezcla en porciones, se les da forma con las manos aplastándolas levemente para luego llevarlas a una sartén caliente con apenas un chorrito de aceite. La cocción se realiza a fuego medio, dorando una cara antes de darles la vuelta hasta alcanzar el punto de preferencia de quien las consuma.

Existe la posibilidad de derretir una feta de queso sobre la carne durante el último minuto de calor. Al momento de servir, estas piezas jugosas pueden disfrutarse en sándwich con lechuga y tomate, o como plato principal junto a papas, ensaladas frescas o un huevo a la plancha. Se trata de una fórmula rendidora y adaptable que resuelve cualquier almuerzo o cena sin mayores complicaciones técnicas.