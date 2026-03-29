La Luna Rosa de abril 2026 trae cambios clave para cada signo

El próximo 1 de abril de 2026, exactamente a las 23.11 hs de Argentina, se producirá la Luna Llena en Libra, un evento de gran intensidad energética. Astronómicamente, esta Luna Rosa se situará en la constelación de Virgo con una magnitud de brillo de -12.6.

En el plano astrológico, la lunación ocurre en el grado 12°20' en oposición al Sol en Aries, activando la dinámica que se conoce como el eje "yo vs. nosotros". Este momento simboliza la culminación de procesos que comenzaron en octubre de 2025, obligando a buscar armonía en los vínculos.

Esta etapa funciona como un verdadero "espejo emocional" que revela verdades antes ocultas, permitiendo cerrar ciclos con claridad. Se recomienda revisar relaciones con honestidad, soltar lo desequilibrado y buscar acuerdos justos, priorizando la paz mental por sobre la complacencia y evitando decisiones impulsivas.

El impacto será específico según el horóscopo: Aries definirá vínculos; Tauro buscará equilibrio físico; Géminis enfrentará decisiones afectivas o declaraciones y Cáncer sanará viejas emociones familiares.

Por su parte, Leo recibirá noticias o revelaciones; Virgo revisará sus finanzas; Libra vivirá un cierre de ciclo personal y redefinición de identidad; mientras que Escorpio entrará en introspección y descanso.

Finalmente, Sagitario redefinirá sus amistades; Capricornio tendrá decisiones laborales; Acuario experimentará una expansión mental y Piscis vivirá una intensa transformación en su intimidad y confianza.