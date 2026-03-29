Los síntomas visuales que alertan sobre una migraña silenciosa

La aparición repentina de extraños patrones de luz que parpadean, se mueven en zigzag por el aire o brillan como un caleidoscopio puede ser una señal de alerta que desaparece al poco tiempo.

Aunque estos fenómenos exigen una consulta médica para descartar problemas oculares, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard advierte que podrían ser consecuencia de una migraña, una afección muy común y debilitante que afecta mayormente a mujeres y jóvenes.

Según explica el informe, "el dolor de cabeza típico de la migraña es pulsátil y suele ir acompañado de náuseas, vómitos o pérdida del apetito. Para empeorar las cosas, las migrañas pueden dejarte exhausto durante uno o más días después de que el dolor de cabeza haya desaparecido".

En un 30% de los casos, el episodio inicia con un aura que distorsiona la visión en ambos ojos, generalmente en la mitad del campo visual. El Dr. Tais Estrela, neurooftalmólogo afiliado a Harvard, señala que "se cree que es causada por una onda de actividad cerebral que interrumpe temporalmente el funcionamiento normal del cerebro".

Sin embargo, existe la denominada "migraña silenciosa", donde el dolor nunca llega pero se experimentan náuseas, sensibilidad a la luz y visión borrosa. El informe destaca que "además, un primer ataque de migraña silenciosa puede confundirse con un derrame cerebral, que también puede provocar cambios o pérdida de la visión, por lo que es fundamental hacer un diagnóstico".

Otro tipo es la migraña ocular o retiniana, que afecta el tejido posterior del ojo y provoca destellos generalmente en un solo lado por el estrechamiento de vasos sanguíneos. Sobre esto, la Dra. Estrela explica que "una teoría sobre la migraña ocular es que puede deberse a un estrechamiento transitorio de los vasos sanguíneos de la retina. Este fenómeno no causa dolor ocular y podría no presentarse con la migraña clásica".

Es vital no ignorar estos síntomas, ya que el informe de Harvard indica que "si los cambios en la visión se acompañan de debilidad o parálisis facial en un lado del cuerpo, confusión o dificultad para hablar, estos destellos podrían indicar un derrame cerebral. Si aparecen solo en un ojo, podría deberse a una obstrucción en el flujo sanguíneo de las arterias de la retina o a un desprendimiento de retina, lo que puede causar pérdida permanente de la visión. En ambos casos, acuda a urgencias".

Para el tratamiento, se utilizan medicamentos preventivos y suplementos. La Dra. Estrela comenta que "la teoría es que el magnesio ayuda a reducir la frecuencia y la intensidad de los ataques de migraña, posiblemente al bloquear las sustancias químicas que transmiten el dolor en el cerebro".

Asimismo, añade que "los medicamentos llamados triptanes podrían ayudar a aliviar un ataque de migraña silenciosa una vez que comienza, especialmente si viene acompañada de otros síntomas del aura migrañosa. No tenemos forma de detener un ataque de migraña ocular mientras se está produciendo".

Los especialistas también recomiendan cuidar la hidratación, el sueño y evitar el alcohol, los conservantes y los nitratos, presentes en embutidos o salsa de soja, además de practicar meditación para reducir el estrés.