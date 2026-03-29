La Maciel, participante trans de Gran Hermano, fue denunciada por explotación sexual

El ingreso de Jessica Maciel a la casa de Gran Hermano en reemplazo de Carmiña, apartada por conductas discriminatorias, ha desatado un fuerte conflicto judicial y mediático por su historial de acusaciones.

La artista trans, señalada por tener una personalidad explosiva y agresiva, es acusada de liderar un presunto esquema de explotación sexual que captaba a jóvenes trans de entre 16 y 17 años en su propio domicilio.

Según los testimonios de las 17 personas denunciantes, Maciel les exigía el pago diario de un canon o plaza para poder trabajar en la zona de la Ruta 8, una práctica que una de las víctimas asegura haber sufrido desde los 15 años.

La organización dirigida por Margarita Meira ha recolectado pruebas sobre este caso y advirtió que aún hoy habría menores siendo explotadas en sitios supuestamente regenteados por la actual participante.

Desde dicha entidad aseguraron que "existen pruebas de un oscuro entramado que involucra menores, explotación y maltrato", lamentando que la Justicia ignorara estos elementos en años anteriores. A este panorama se suman audios difundidos donde Maciel utiliza un lenguaje violento y despectivo para amedrentar a otras mujeres trans.

En medio del escándalo, Erika Sander, su iniciadora en la religión Umbanda donde Maciel posee una jerarquía de autoridad, salió en su defensa cuestionando que estas denuncias surjan "10 o 15 años más tarde" justo cuando la participante adquiere notoriedad pública

Sander reconoció que "la ley de la calle" era una realidad normalizada en el pasado, pero sostuvo que cualquier ilegalidad debe resolverse en la justicia y no a través de las redes sociales. Pese a su defensa, fuera del reality continúan acumulándose relatos que describen a Maciel como una mujer violenta y sin límites que dejó víctimas en su camino a la fama.