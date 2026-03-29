El tremendo look de Wanda Nara en Japón que se volvió tendencia

Wanda Nara volvió a captar la atención internacional al mostrar su paso por Japón con una propuesta estética que fusiona la comodidad y el glamour. La empresaria optó por un conjunto deportivo moderno, ideal para recorrer la ciudad, pero elevó el nivel del outfit mediante la incorporación de accesorios de alto impacto. Entre las piezas elegidas destacaron modelos de la firma Chanel, logrando ese contraste característico entre lo relajado y lo premium que ya es un sello personal de la influencer.

Más allá de la vestimenta, el verdadero protagonista de su imagen fue un peinado inspirado en la cultura local. Se trató de un rodete alto sujetado con dos ganchos o palillos, un detalle que aportó frescura y sofisticación al conjunto alineado con el contexto del viaje.

Esta combinación de elementos urbanos con toques orientales generó una estética original que rápidamente fue comentada por sus seguidores. Se espera que este peinado, fácil de adaptar, comience a replicarse pronto en las redes sociales y las calles argentinas como una de las tendencias más fuertes de la temporada 2026.