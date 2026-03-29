Domingo 29 de Marzo
Cómo hacer las famosas cookies Red Velvet de Maru Botana paso por paso

La cocinera reveló el paso a paso de su versión de galletitas rojas con chocolate blanco que son tendencia en las redes.

Hace 2 horas
El colorante rojo otorga a la masa su tono característico.

La reconocida cocinera Maru Botana presentó una versión renovada de las cookies Red Velvet, una propuesta que destaca por su color rojo vibrante y una textura suave por dentro pero apenas crocante por fuera. Esta receta, que ya es furor por ser simple y vistosa, combina el sabor del cacao con trozos de chocolate blanco que aportan dulzura y contraste para crear una merienda casera irresistible.

Para su elaboración, se deben mezclar en un recipiente 250 gramos de harina con 15 gramos de cacao, una cucharadita y media de bicarbonato y una pizca de sal. Por otro lado, se baten 125 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar rubia y 75 gramos de azúcar blanca hasta lograr una consistencia cremosa, a la que se le añade un huevo, esencia de vainilla y una cucharadita de colorante rojo. Tras integrar ambas preparaciones y lograr una masa firme, se amasa suavemente y se incorporan 100 gramos de chocolate blanco picado.

El proceso final requiere formar bolitas con la mezcla, enfriarlas unos minutos y luego distribuirlas en una placa para horno, aplastándolas ligeramente antes de hornear. Una vez listas, las galletitas se pueden disfrutar tal cual o decorarse con frosting o chocolate derretido, variantes que permiten personalizar la receta y darle un estilo propio. Estas cookies resultan ideales para compartir, regalar o simplemente disfrutar de algo rico hecho en casa.

