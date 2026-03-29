Cómo hacer las famosas cookies Red Velvet de Maru Botana paso por paso
POR REDACCIÓN
La reconocida cocinera Maru Botana presentó una versión renovada de las cookies Red Velvet, una propuesta que destaca por su color rojo vibrante y una textura suave por dentro pero apenas crocante por fuera. Esta receta, que ya es furor por ser simple y vistosa, combina el sabor del cacao con trozos de chocolate blanco que aportan dulzura y contraste para crear una merienda casera irresistible.
Para su elaboración, se deben mezclar en un recipiente 250 gramos de harina con 15 gramos de cacao, una cucharadita y media de bicarbonato y una pizca de sal. Por otro lado, se baten 125 gramos de manteca con 100 gramos de azúcar rubia y 75 gramos de azúcar blanca hasta lograr una consistencia cremosa, a la que se le añade un huevo, esencia de vainilla y una cucharadita de colorante rojo. Tras integrar ambas preparaciones y lograr una masa firme, se amasa suavemente y se incorporan 100 gramos de chocolate blanco picado.
El proceso final requiere formar bolitas con la mezcla, enfriarlas unos minutos y luego distribuirlas en una placa para horno, aplastándolas ligeramente antes de hornear. Una vez listas, las galletitas se pueden disfrutar tal cual o decorarse con frosting o chocolate derretido, variantes que permiten personalizar la receta y darle un estilo propio. Estas cookies resultan ideales para compartir, regalar o simplemente disfrutar de algo rico hecho en casa.