El secreto de Tini Stoessel para lucir labios naturales y frescos

Tini Stoessel ha vuelto a marcar el rumbo del mundo beauty para este otoño-invierno al apostar por un look de labios naturales, hidratados y con brillo. Ante la llegada del clima seco que suele resecar la piel, la cantante prioriza la hidratación constante sobre el uso de labiales mates intensos, logrando un aspecto saludable y fresco que ya muchas buscan copiar.

Este estilo se caracteriza por un acabado luminoso en tonos nude o apenas rosados, combinando con un maquillaje mínimo que resalta la suavidad sin necesidad de técnicas complejas.

Más allá de las polémicas, el secreto detrás de este look está en la preparación: el uso de bálsamos nutritivos, aceites labiales o gloss livianos ayuda a evitar las grietas y aporta un volumen que se ve fresco sin sobrecargar.

Para obtener este efecto en casa, se puede seguir una rutina simple que incluye exfoliar suavemente una vez por semana y aplicar bálsamo hidratante diariamente. También es fundamental elegir colores suaves, usar aceites con brillo natural y reaplicar el producto durante el día para mantener la suavidad en los días más fríos.

Evitar fórmulas demasiado secas durante el invierno es la clave para que los labios luzcan siempre sanos y sedosos, transformando por completo la apariencia con solo un toque de brillo.